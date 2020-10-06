تأهيل 1256 متطوعاً أعضاء جدداً بـ«كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 1256 متطوعاً من 7 دورات تدريبية افتراضية «عن بعد»، عبر تقنية الاتصال المرئي «ويبيكس» نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية لتأهيل الأعضاء الجدد بمبادرة «كلنا شرطة». وتهدف الدورات إلى استكمال متطلبات العضوية للمتطوعين من مواطني ومقيمي إمارة أبوظبي.

وأوضح العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية: «إن تنفيذ المرحلة الأولى من الدورات عن بُعد أسهم في توظيف التقنيات الحديثة خلال جائحة (كوفيد 19) لاستمرارية الأعمال واستكمال متطلبات شروط العضوية».

وأكد حرص شرطة أبوظبي على مواصلة إعداد وتأهيل متطوعي «كلنا شرطة» بدورات تدريبية وبرامج تعليمية معتمدة، تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسهم في رفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم الذاتية عبر برامج تقنية متطورة.

وذكر أن الدورات تضمنت العديد من المحاور، التي ركزت على زيادة الحس الأمني لدى الأعضاء الجدد، وتعريفهم بالمجالات الشرطية المجتمعية، وتقنية المعلومات وآلية البلاغات وكيفية التسجيل في الأعمال التطوعية.

وتم تقديم الدورات التدريبية للمتطوعين باللغتين العربية والإنجليزية، وفق أفضل المعايير الأمنية، وعلى أيدي ضباط وكفاءات شرطية وتجاوب المتدربين مع موضوعات ومحاور الورش، وزاد من ثرائها المناقشات والاستفسارات الفنية والأمنية.

وقال المقدم طلال الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي: «إن تقنية الاتصال المرئي «ويبيكس» أسهمت في عقد الفعاليات والتدريب عن بعد لعدد يصل إلى 1000 متدرب في الفعالية الواحدة، كما يسهل عملية التسجيل، وتوثيق الفعاليات بأسلوب سهل وفعال».

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