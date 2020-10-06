كهرباء الشارقة تبحث ووفد فرنسي استراتيجية المياه خلال الـ 5 سنوات القادمة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وفد فرنسي من شركة سويز المتخصصة في مجال خدمات المياه وتطوير وحدات التحلية برئاسة سيريل كورجارت الرئيس التنفيذي للشركة .

وذلك بهدف تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتبادل أفضل التجارب والممارسات لتطوير استراتيجية المياه خلال الـ 5 سنوات المقبلة وإعداد وتنفيذ خطة تطوير وحدات التحلية في محطتي اللية والحمرية وشبكات النقل والتوزيع وتحسين جودة المياه.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة:«أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة تطوير وحدات تحلية المياه وشبكات النقل والتوزيع وتحسين جودة المياه في عدد من المناطق في إمارة الشارقة وتركيب أجهزة ذكية لاستشعار وتحديد تسربات المياه في خطوط النقل والتوزيع وقياس ضغط وتدفق المياه في الشبكات وذلك ضمن المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم لخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة».

وأشار إلى أن تنفيذ استراتيجية المياه خلال المرحلة المقبلة يعتمد على استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا القطاع الحيوي والمهم، وسيكون بتقنية التناضح العكسي والتي من المتوقع أن تخفض تكلفة التحلية بالإضافة إلى توفير أجهزة حديثة لفحص جودة المياه وقياس أي تغير قد يطرأ على نوعية المياه خلال عملية النقل والتوزيع وستخدم جميع التوسعات التي تشهدها المناطق السكنية، كما ستقضي بشكل نهائي على عمليات تسريب المياه التي كانت تتم مع رفع ضغط المياه في الأنابيب القديمة.

وأوضح أن الهيئة تعتمد على دراسات وأبحاث متخصصة لإعداد استراتيجيتها في مجال المياه وفق أفضل المواصفات وبالتعاون مع كبريات الشركات والمؤسسات العلمية ومستمرة في تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكات التوزيع القديمة ضمن خطة طويلة الأمد وتستخدم مواد صديقة للبيئة في تنفيذ الشبكات الحديثة مصنوعة من أنابيب البولي إيثيلين بأقطار مختلفة.

وذلك ضمن عدد من الدراسات والمشروعات البحثية التي ستساهم في رفع كفاءة المحطات وتقوية وتطوير الشبكات بحيث يتم تحديد أماكن أي تسرب يحدث في الشبكات بصورة دقيقة وفي أقل وقت ممكن، إضافة لتقييم حالة أنابيب المياه وتحديد درجة كفاءتها وعمرها الافتراضي.

ومن جانبه أوضح سيريل كورجارت الرئيس التنفيذي لشركة سويز الفرنسية أن الشركة تمتلك مجموعة من الخبرات والتخصصات المختلفة في مجال مشروعات تطوير وحدات التحلية وشبكات النقل والتوزيع وترحب بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في إعداد خطتها الاستراتيجية ومشروعاتها التطويرية وإعداد الدراسات الفنية المتخصصة التي تضمن المسار الصحيح للتطوير بأفضل جودة وأقل التكاليف.

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