محمد بن راشد: الشيخ راشد كان عاشقاً لدبي مخلصاً للاتحاد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ، إن المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كان قليل الكلام.. كثير التفكر .. نظرته عميقة كبحر واسع، عاشقاً لدبي .. مخلصاً للاتحاد .

ودون سموه في حسابه على تويتر"كان قليل الكلام.. كثير التفكر .. نظرته عميقة كبحر واسع .. يومه يبدأ قبل الناس .. وأحلامه تتجاوز سنواته .. محباً لزوجته لطيفة .. عاشقاً لدبي .. مخلصاً للاتحاد .. رحل بهدوء بعد أن ملأ الدنيا ضجيجاً بأعماله .. وما زالت ..".

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