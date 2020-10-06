تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف وزارة الصحة ووقاية المجتمع انه تم إجراء أكثر من 700 ألف فحص على مستوى الدولة من 30 سبتمبر ولغاية 6 أكتوبر، بزيادة 8% عن نفس الفترة من الأسبوع الماضي.

وكشفت الفحوصات عن زيادة 16% في الحالات المؤكدة ليبلغ عدد الحالات 7,704 حالة.

وأضافت وصلنا لأكثر من 10 ملايين فحص طبي منذ بدء الجائحة، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم يتخطى فيها عدد الفحوصات التي أجريت عدد السكان، وذلك بالنسبة للدول التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

وقالت الوزارة شهد هذا الأسبوع ارتفاع عدد حالات الشفاء بنسبة 23%، مقارنة بالأسبوع السابق، ويؤسفنا أيضاً ارتفاع عدد حالات الوفيات بنسبة 73%، إلا أن معدل الوفيات من إجمالي الإصابات في شهر سبتمبر يعد الأقل في العالم.

واوضحت الوزارة ان 82.86% من إجمالي مدارس الدولة، تعمل وفق نظام التعليم عن بعد خلال العام الدراسي الحالي، و17.14% من المدارس تعمل على نظام التعليم الواقعي.

وأشارت إلى أن الحصول على لقاح كوفيد-19 لا يعني بالضرورة عدم الإصابة به، خاصة في الفترة التجريبية التي نعيشها حالياً، وهي فترة ندرس فيها كل الظروف والعوامل المحيطة بالمتطوعين والجرعات التي يتلقونها.

ونوهت أن لقاح الانفلونزا لا يحمي من مرض كوفيد-19 لكنه يحمي من احتمالية الإصابة بالأنفلونزا، وأخذك للقاح يجنبك الزيارات الطبية غير الضرورية. لكنها اشارت إلى أهمية تطعيم الانفلونزا للفئات التي قد تعاني مضاعفات مرض الانفلونزا وتشمل: العاملين في القطاع الصحي، الأطفال تحت سن 5، المدخنين، الحوامل، كبار السن، والذين يعانون أمراض مزمنة.

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