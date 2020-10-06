شرطة عجمان تواصل إسعاد موظفيها عبر «نوصلك لتكريمك»

المصدر: عجمان - البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان موظفي قسم الخدمات الالكترونية والاتصالات ضمن مبادرة «نوصلك لتكريمك».

وذلك ضمن إطار تكريم القيادة العامة لشرطة عجمان المتميزين من منتسبيها وإسعادهم، من خلال التوجه ومفاجأتهم لتكريمهم في مقر عملهم تقديراً لإنجازاتهم المتميزة.

وفاجاً قائد عام شرطة عجمان موظفي قسم الخدمات الالكترونية والاتصالات أثناء اجتماعهم في قاعة التميز بمركز التدريب، حيث كان لهم في دور كبير في حصول شرطة عجمان على عدد من الجوائز منها جائزة عجمان عن فريق التحول الذكي، وبرنامج مرسال الذي تم تعميمه على مستوى الدولة، وجهودهم المتميزة في الخدمات الذكية والربط الالكتروني مع الشركاء، والتطبيق الذكي لشرطة عجمان.

وفي جلسة مع قسم الخدمات الالكترونية والاتصالات أثنى على خبرات وقدرات موظفي القسم المتميزة في التقنية والتكنولوجيا، حيث تعتمد شرطة عجمان اعتماداً كاملاً على الكادر الوظيفي في تصميم وتنفيذ الخدمات والبرامج الذكية، وبناء الأنظمة والشبكات ومتابعتها في مباني القيادة ومراكز الشرطة دون اللجوء إلى شركات أو جهات خارجية.

وهنأ قائد عام شرطة عجمان المكرمين، وسلمهم لوحة الشكر والتقدير وكرمهم بشهادات التقدير، مشيداً بجهودهم المخلصة التي بذلوها والتي أسهمت في تحقيقهم هذه الإنجازات وحثهم على مواصلة التميز وتحقيق التقدم في مختلف المجالات.

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