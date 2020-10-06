لقاء ثلاثي يجمع وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

قام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الثلاثاء، ونظيريه الإسرائيلي غابي أشكينازي والألماني هايكو ماس، بزيارة لمتحف المحرقة والنصب التذكاري للهولوكوست في العاصمة الألمانية برلين.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء لقاء مرتقب للوزراء الثلاثة يناقشون خلاله ملفات عدة بينها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتكريس أسس السلام. وفقا لسكاي نيوز.

وتبادل وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الإماراتي التحية بضرب الكوع، ضمن تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، خلالها أول لقاء مباشر بينهما بعد توقيع اتفاق السلام منتصف سبتمبر الماضي في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

وقال ترامب، في كلمته أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض: "نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ.. نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث، وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار".

وأوضح أن إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات و"ستتعاون معا بشكل قوي وستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن".

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