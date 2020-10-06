الاحتفاء بالهيئة التدريسية في «أكاديمية شرطة دبي»

المصدر: دبي - البيان

واصل مجلس الطلبة المُبتعثين في شرطة دبي، النزول الميداني للاحتفاء بأعضاء الهيئات التدريسية، وذلك بمناسبة يوم المُعلم العالمي.

حيث استقبل العقيد أستاذ دكتور سيف غانم سيف السويدي عميد أكاديمية شرطة دبي، وفداً من مجلس الطلبة المُبتعثين في شرطة دبي، برئاسة النقيب الدكتور عبدالله الشيخ رئيس المجلس.

والذي توجه إلى الأكاديمية لتكريم أعضاء الهيئة التدريسية وشكرهم على دورهم الرائد في مصنع الرجال لتخريج ضباط وكوادر شرطية مُسلحة بالعلم والمعرفة لخدمة وحماية وطننا الغالي.

وأثنى العقيد السويدي على مبادرة تكريم الهيئات التدريسية في يوم المعلم الهادفة إلى تقدير جهودهم الاستثنائية وعطائهم المستمر في نقل العلم والمعرفة إلى الطلبة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص كل الحرص على الاهتمام بالهيئات التدريسية العاملة العاملة فيها سواء في أكاديمية شرطة دبي أو مدارس حماية لما لها من دور فاعل في تخريج أجيال المستقبل القادرة على حمل رسالة الوطن وإعلاء كلمته.

عطاء

وبدوره، قال النقيب الدكتور عبد الله الشيخ، أنه بناءً على توجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، بدأ مجلس الطلبة المبتعثين في تنظيم فعاليات ونزول ميداني للاحتفاء بالمعلمين العاملين على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لشرطة دبي والمؤسسات التي تحتضن مبتعثين من شرطة دبي، تقديراً لجهودهم وعطائهم المستمر في خدمة الوطن.

وأشار إلى أن المجلس الطلبة المبتعثين يكرم أعضاء الهيئات التدريسية في أكاديمية شرطة دبي الذين يعملون على تقديم الرسالة التعليمية إلى الطلبة بكل جد واقتدار ومسؤولية عالية خاصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

مؤكداً أن دور المدرسين استثنائي وجهودهم مُقدرة في تحقيق الرسالة التربوية السامية وتخريج ضباط وكوادر شرطية مُسلحة بالعلم والمعرفة لخدمة وحماية وطننا الغالي.

امتنان

وعبر أعضاء الهيئات التدريسية في أكاديمية شرطة دبي عن شكرهم وامتنانهم للقيادة العامة لشرطة دبي لما تقدمه لهم من دعم وإسناد كبيرين من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، متعهدين بالمزيد من العمل والاجتهاد في أداء رسالتهم التعليمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز