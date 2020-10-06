2570 مقيما بدبي يشهرون إسلامهم

المصدر: وام

أشهر 2570 شخصا من الجاليات المقيمة في دبي إسلامهم بالتعاون مع المراكز الإسلامية بالإمارة منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، وذلك عن بعد بنسبة 100%، بحسب التقرير الصادر من مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وقالت هند محمد لوتاه مديرة إدارة المركز إنه انطلاقا من الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أن تكون إمارة دبي منارة للإسلام الوسطي على مستوى المنطقة والعالم دأب مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية على استثمار فرصة التفاعل مع المجتمع بكل أطيافه استنادا على التنوع الثقافي والإنساني في إمارة دبي.

وأشارت إلى أن هذا التنوع جعل من المركز محط أنظار المقيمين على مختلف خلفياتهم الثقافية والدينية والاجتماعية حيث ساهم بتقريب الصورة الصحيحة والوسطية لقيم ومبادئ الدين الإسلامي .

وأكدت أن الكثير من المقيمين في الدولة تعمقوا بشكل كبير في مقاصد الدين الإسلامي والبحث في الشريعة الإسلامية وأحكامها ليكونوا على دراية كاملة بالمجتمع.

ومن جانبها أوضحت هناء عبد الله الجلاف رئيس قسم رعاية المسلمين الجدد أن قرار إشهار الإسلام للمقيمين يتبعه تغييرات كبيرة وأحيانا تحديات على المستويات الثقافية والاجتماعية مؤكدة حرص المركز وبدعم مباشر من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على تقديم خدمات المتابعة والرعاية لهم عبر فرق العمل المختلفة في المركز والمرشدين تشمل النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والعائلية والإجرائية.

ونوهت إلى أن الخدمات التي يقدمها المركز هي إشهار إسلام إصدار الشهادات "شهادة اعتناق إسلام شهادة بدل فاقد طبق الأصل شهادة لمن يهمه الأمر لأبناء المسلمين الجدد شهادات لمن يهمه الأمر للحصول على الرعاية المادية بالتعاون مع صندوق الزكاة بأبوظبي أو تسهيل إجراءات الزواج بالتعاون مع محاكم دبي" تقديم الدروس والاختبارات بالتعاون مع قسم شؤون الدارسين بالمركز.

ولفتت إلى أن هذه الخدمات يتم استقبالها عبر بوابة الخدمات الذكية للدائرة www.iacad.gov.ae وتطبيق الدائرة الذكي iacad فضلا عن الاتصال المباشر على مركز اتصال الدائرة 800600 المجاني.

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