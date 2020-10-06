محمد بن راشد : مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن ألمه لرغبة نصف الشباب العربي بالهجرة من أوطانهم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " أظهرت أحدث وأكبر دراسة للشباب العربي في 17 دولة عربية لصالح أصداء بي سي دبليو أن نصف الشباب العربي تقريباً يفكر بالهجرة من بلده ... مؤلم أن ترغب نصف ثرواتنا العربية بالهجرة .. مؤلم حين لا يجد الشاب العربي وطناً وأمناً وعيشاً في وطنه".

وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن 77 % من الشباب العربي يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم .. و87% منهم قلقون بشأن البطالة في بلدانهم .. ونقول إذا فسدت الحكومات .. خربت البلاد وقل أمنها.. وتركها أهلها .. وكل مسؤول سيكون مسؤولاً أمام الله ..القصة لا تنتهي هنا ...

كما أشار الاستطلاع أيضا إلى أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ 46 % من الشباب العربي تليها الولايات المتحدة 33 % ثم كندا وبريطانيا وألمانيا .. ونحن نقول لهم .. الإمارات بلد الجميع .. وقد حاولنا بناء نموذج ناجح .. وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للجميع..

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