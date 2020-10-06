89% من الشباب العربي يرون الإمارات بين أهم 3 قوى تركت بصمتها عربياً

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

رأى الغالبية العظمى من الشباب العربي (89٪) أن الإمارات حليف لبلادهم، بالإضافة إلى كونها من أهم 3 قوى صاعدة نجحت بترك البصمة الأكبر في العالم العربي، إلى جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعكس ذلك المكانة الراسخة للدولة في العالم العربي.

وكشفت نتائج استطلاع "أصداء بي سي دبليو" السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي الصادرة اليوم، عن استمرار الإمارات للعام التاسع على التوالي "البلد المفضل" بالنسبة للشباب العربي. وترسخ هذه النتيجة مكانة الدولة بين أوساط الشباب العربي كواحدة من أفضل الأماكن للعيش ونموذجاً يحتذى به لبقية دول العالم العربي، حيث اختار حوالي نصف الشباب العربي (46%) الإمارات، فيما جاءت أمريكا في المرتبة الثانية (33%)، وتلتها كندا (27%)، والمملكة المتحدة (27%)، وألمانيا (22%).

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