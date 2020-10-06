سلطان القاسمي: نقول للمعلم إن حقك محفوظ وسننظر في أمر المتقاعدين قريباً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة أن حقوق المعلمين محفوظة والمتقاعدين سوف ينظر في أمرهم قريباً، قائلاً سموه: «نقول للمعلم إن حقك محفوظ، وكذلك لا ننسى المعلمين المتقاعدين سوف ننظر في أمرهم قريباً».

جاء ذلك خلال مداخلة لسموه عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس.

وشدد سموه أن يوم المعلم ذكرى طيبة ومحزنة في آن، لأن المعلم أضحى لا يجد حظه من التقدير والاحترام، وأن ذلك يرجع إلى بعض التصرفات من بعض الطلبة، وكذلك من بعض الآباء، فيتهم المعلم بالقصور أحياناً، مبيناً سموه أن القصور مقدور عليه، ولكن في ما يتعلق بالأخلاق، فلا بد للأسرة من التنشئة الصحيحة للأبناء.

عناية

وقال سموه إن هناك الكثير من المدارس الأهلية بالشارقة يدرس فيها أبناؤنا المواطنون، فلا بد من العناية بهذا الجانب، كما بين سموه أنه لا بد من تعيين خريجي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في تلك المدارس، رغم أن رواتبهم ضعيفة فيها، «ولذلك نحن نتكفل بالمدرسين والمدرسات في تلك المدارس، وهم خريجو اللغة العربية والدراسات الإسلامية على أن يتم منحهم مرتبات على كادر حكومة الشارقة، فتم تعيين 43 خريجاً وخريجة، بعد منحهم دورات تدريبية في برنامج ( سلطان للتوطين)».

وأكد سموه أن برنامج (سلطان للتوطين) بدأ في يناير من العام الجاري، ويمنح الدبلوم المهني لتدريب المعلم، لافتاً إلى أنه خلال الصيف مُنح المعلمون دورة في اللغة الانجليزية لأن معظم المدارس إداراتها تتحدث تلك اللغة.

وبين سموه أنهم أخذوا تدريباً عملياً خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري على الطريقة المثلى لإلقاء الدروس تحت إشراف متخصصين من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبعد نهاية الفصل الدراسي الأول سوف يتم تعيينهم في المدارس، و«نهدف من ذلك إلى الارتقاء بالمعلم، وهناك معلمون ليس لديهم الكفاءة، فأنشأنا أكاديمية الشارقة للتعليم التي لها 3 مسارات تدريبية وعلمية وبحثية لتدريبهم».

وبين سموه أن الأكاديمية طرحت دورات مختلفة عن بعد شارك فيها 30 ألفاً من الذين انضموا إليها وجلهم معلمون من داخل الدولة، كما أن التدريب 100 ساعة عمل ويتم بعدها منح المتدرب دبلوماً، كما أن كافة المتدربين أصبح لديهم القدرة على العطاء الفعال، موضحاً أنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم افتتاح مركز اللغة العربية ومركز الخط العربي في كلباء لتقويم الخطوط، واللغة العربية لتقويم اللسان العربي، كما سوف يفتتح في خورفكان والذيد والشارقة ذات المراكز وفي الشارقة المدينة.

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