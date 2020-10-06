حمدان بن زايد: مناسبة نستذكر فيها مكانة المعلم السامية

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، مؤكداً أنها مناسبة نستذكر فيها مكانة المعلم السامية ورسالته التربوية في إعداد جيل المستقبل والارتقاء بالمجتمع وتطوره. جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ودوّن سموه: «رسالة شكر وتقدير نوجهها لكل معلم ومعلمة على تضحياتهم وجهودهم الكبيرة التي يقومون بها بكل أمانة وإخلاص، شكراً لكم يا من حملتم على عاتقكم رفعة الوطن وتقدمه، يوم المعلم العالمي مناسبة نستذكر فيها مكانة المعلم السامية ورسالته التربوية في إعداد جيل المستقبل والارتقاء بالمجتمع وتطوره».

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