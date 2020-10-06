رائدا الفضاء الإماراتيان يحتفيان بمعلميهما

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

احتفى رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي باليوم العالمي للمعلمين.

ودون المنصوري عبر حسابه على «تويتر»" مع كل خطوة جديدة في مسيرتي، أعود إلى نصائح وإرشادات معلمين رافقوني منذ الصغر، أعود إلى القيم التي علموني إياها، كانوا معي دائماً في أهم اللحظات، في وقت انطلاقي إلى الفضاء.

وتابع المنصوري واليوم يستمرون دعماً وسنداً لي مع كل تحدٍّ جديد أخوضه.

بدوره أجرى النيادي اتصالاً مرئياً مع أستاذه في المدرسة الابتدائية يدعى أستاذ محمد تم تسجيله ونشره على الحساب الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء في «تويتر»، أكد فيه النيادي أنه يطبق اليوم ما علمه إياه معلمه.

وبدأ الاتصال بإلقاء السلام عليه، مهنئاً إياه باليوم العالمي للمعلم، قائلاً إنه في مقام والده فجزاه الله خيراً، وإنه علمه في مرحلة مهمة، عندما كان في الصف الثاني الابتدائي، وإنه كان في وقت يحتاج فيه الطالب لتعلم أساسيات الحياة.

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