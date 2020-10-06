سهيل المزروعي: الإسكان المستدام غايتنا لتحقيق جودة الحياة وسعادة الأسرة المواطنة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإسكان المستدام غايتنا لتحقيق جودة الحياة وسعادة الأسرة المواطنة.

أولوية قصوى

وقال معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للموئل: «دأبت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام الاتحاد عام 1971، على إيلاء قطاع الإسكان أولوية قصوى، حيث تضمنت الخطط الحكومية كافة دعم وتطوير وتنظيم قطاع الإسكان لتمكين جميع المواطنين من الحصول على سكن ملائم، يحقق الاستقرار الأسري، والسعادة وجودة الحياة، وهما محوران رئيسان في رؤية الإمارات 2021، وأساس العبور بسلاسة للخمسين عاماً المقبلة».

ولفت إلى أن الإسكان المستدام الذي يهدف إلى تحقيق ما يلبي توقعات وآمال الأسرة المواطنة ويحقق سعادتهم، قضية محورية تستحق منا العمل الدؤوب، وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية من أجل مستقبل مشرق لأبناء الإمارات، وذلك من خلال وضع المبادرات والبرامج الإسكانية تلبيةً لاحتياجات مواطني الإمارات، ومتطلباتهم الخاصة.

وأضاف: لقد كرست المؤسسات الإسكانية جهودها لتطوير مساكن نموذجية تحقق طموحات المواطنين، وتلبية متطلبات واحتياجات الأسرة الإماراتية، من خلال إنشاء مساكن حكومية نموذجية بمواصفات عالمية حديثة ومستدامة، إذ من مستهدفاتنا مواكبة توجهات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة عبر تطوير خيارات سكنية متنوعة للأجيال المقبلة من المواطنين، بحيث تتماشى مع التطور التكنولوجي الحاصل، وتدعم التوجهات والاحتياجات المستقبلية لجيل الشباب. وللقطاع الخاص دور محوري في تعزيز المنظومة الإسكانية بالإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز