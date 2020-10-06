تعاون بين «فخر الوطن» و«اتصالات» و«دو»

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت شركتا «اتصالات» و«دو»، أمس، عن طرح عروض خاصة، تم تطويرها بدعم من مكتب «فخر الوطن»، بهدف دعم العاملين في خط الدفاع الأول، وتسهيل تواصلهم بالعائلة والأصدقاء في الداخل والخارج، أثناء قيامهم بعملهم للتصدي لفيروس (كوفيد 19) وحماية مجتمع دولة الإمارات، على أن يتم الإعلان عن هذه العروض لاحقاً.

وسبق أن تعاون مزودا الاتصالات في دولة الإمارات مع مختلف الجهات الحكومية، لمساعدة المدارس والشركات والمقيمين في الدولة على البقاء على اتصال منذ الأيام الأولى للجائحة. وشمل ذلك توسيع نطاق الشبكة، وتقديم خدمات مجانية لتسهيل ودعم التعلم عن بُعد، الذي فرضه الظرف الصحي المفاجئ إثر الجائحة العالمية. كما قامت شركتا الاتصالات بتقديم برامج خاصة، لمساعدة مختلف الشركات وموظفيها على الإنتاج والعمل من المنزل للمحافظة على إنتاجيتهم وسلامتهم.

ويواصل مزودا خدمات الاتصالات مساعيهما للتخفيف من آثار الجائحة، عبر تقديم حزم من الدعم للعاملين في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء دولة الإمارات تتضمن خطط مكالمات مخفضة، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الاتصال الدولية والبيانات المحلية لعملائهم في خط الدفاع الأول.

وقام مكتب فخر الوطن باعتماد عروض «اتصالات» و«دو» لدعم كل العاملين في الخطوط الأمامية ومساعدتهم على التغلب على التحديات، التي يواجهونها أثناء خدمتهم للمجتمع.

وأكدت «اتصالات» سعيها التام وحرصها على إبقاء أبطالنا العاملين في الخطوط الأمامية على اتصال تام مع العائلة والأصدقاء، بما يسهم في تعزيز ودعم الحالة النفسية لأبطال خط الدفاع الأول، خلال هذه الظروف غير المسبوقة والتحديات اليومية، التي يواجهونها أثناء حماية أفراد المجتمع.

وانطلاقاً من استراتيجيتها تجاه المجتمع، تتعاون «اتصالات» مع مكتب «فخر الوطن» لتكون مساهماً محورياً في تقديم كل أوجه الدعم للعاملين في الخطوط الأمامية تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم البارزة في خدمة المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالدولة.

جهود

من جانبها أعربت «دو» عن أن الفضل في بقاء كل فرد من أفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارات آمناً وسالماً يعود إلى الجهود العظيمة، التي يقوم بها العاملون في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة فيروس (كوفيد 19)، وتسعى «دو» من خلال دعم مبادرات مكتب «فخر الوطن» إلى تقديم كل ما يمكن فعله تقديراً للجهود الجبارة، التي يبذلها العاملون في الخطوط الإمامية، والتزاماً منها بتقديم كل الدعم لهؤلاء الأبطال.

وتأسس مكتب فخر الوطن في يوليو 2020 بمرسوم اتحادي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسيكون كل المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بمكتب فخر الوطن مؤهلين للاستفادة من عروض شركتي اتصالات ودو الجديدة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع العاملين في الخطوط الأمامية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في التصدي للجائحة، وكذلك جميع الجهات الرسمية التابعة للهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث وكل المنشآت الطبية المرخصة في الدولة، بحيث تقدم قاعدة البيانات صورة مفصلة ومتكاملة عن كل العاملين من مواطنين ومقيمين، الذين يعملون في الخطوط الأمامية، بما في ذلك العاملون في الرعاية الصحية والشرطة، ومقدمو الخدمات الأساسية، ومديرو الأزمات، ومقدمو الأمن والطوارئ والهيئات الإنسانية، والمتطوعون.

جهود

يهدف مكتب «فخر الوطن» لتقدير جهود المشاركين في الخطوط الأمامية في أوقات الطوارئ والأزمات، من خلال فهم التحديات والظروف الخاصة، التي تواجه أبطال الخطوط الأمامية، وتقديم الحلول والاستجابة لها مباشرة في المرحلة الحالية وعلى المدى البعيد، بالإضافة إلى إبراز التقدير الواجب وتكريم جميع الأبطال ممن يضحون ويعرضون أنفسهم للخطر لحماية مجتمع الإمارات.

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