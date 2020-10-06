«صحة دبي» و«الرقابة المصرية» تناقشان تطوير القطاع الطبي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي أهمية التطوير الشامل والمتكامل لجميع مقومات وعناصر المنظومة الصحية من سياسات ولوائح ومنشآت وتجهيزات وبيئة استشفاء والخبرات البشرية التي تعتمد عليها الهيئة والتي تمثل المقدمة الحقيقية للتطوير.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح - الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي - بين هيئة الصحة بدبي وإدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر والذي شارك فيه معالي القطامي والدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية وفاطمة عباس المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والدعم المؤسسي وإسراء البستكي مديرة إدارة الأداء المؤسسي في الهيئة إلى جانب أكثر من 100 مشارك من المسؤولين والمختصين.

وتمحورت المناقشات خلال اللقاء حول عدة موضوعات ومنها إدارة الأداء في القطاع الصحي والاستدامة والحوكمة والنظام الصحي ومتطلباته ومعاييره وبروتوكولاته إلى جانب عرض لتجربة مصر في هذا الخصوص.

مشروعات

وقال معالي القطامي: إن استراتيجية التطوير التي تنفذها الهيئة بما فيها من مشروعات وبرامج ومبادرات ترتكز في أساسها على خدمة الناس وتلبية المتطلبات المتنامية على الخدمة الصحية عالية الجودة وإنجاز الهيئة التحولات المطلوبة في القطاع الصحي بدبي بوجه عام. ولفت معاليه إلى قيمة بناء الشراكات وضرورة الانفتاح على العالم ومؤسساته وهيئاته ومنظماته الصحية لتعزيز المعرفة والوقوف على آخر المستجدات.

من جانبه، استعرض الدكتور أشرف إسماعيل الجهود التي تبذلها مصر في سبيل الوصول إلى نظام صحي متطور يقوم على المعايير العالمية ومبادئ الحوكمة ويراعي البروتوكولات والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز