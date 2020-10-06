وفد من «الطوارئ» يطلع على الإجراءات بجامعة الشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

التقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أعضاء اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، برئاسة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة ورئيس اللجنة.

وتم خلال اللقاء مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كورونا»، المطبقة في جامعة الشارقة بشكل جيد من بداية الأزمة حتى اليوم، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة، للحفاظ على الصحة العامة لأسرة الجامعة، وكذلك إنشاء مختبر تحليل الفحوصات بالجامعة.

وزارت اللجنة المباني والمنشآت بمقر الحرم الجامعي لجامعة الشارقة بهدف الاطلاع والتعرف على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجامعة خلال تلك الفترة، والتي تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على توفير الرعاية والوقاية لطلبة الجامعة والعاملين فيها، حيث تفقد الوفد بالإضافة إلى مركز الفحص عدداً من المباني الجامعية.

كما زار الوفد مركز فحص فيروس كورونا المستجد، والذي تم إنشاؤه داخل مقر الحرم الجامعي بالتعاون مع منطقة الشارقة الطبية وبدعم مباشر من إدارة الطب الوقائي بالشارقة، حيث قدمت الدكتورة أمينة المرزوقي عرضاً توضيحياً من خلال فيلم قصير لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها في الجامعة حالياً تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من السلطات الصحية المعنية.

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