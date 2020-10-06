حمدان بن راشد:الارتقاء بالتعليم وتوفيره للجميع هدف عالمي سامٍ

المصدر: دبي - البيان

أكّد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن روح التعاون تعكس الإرادة والعزيمة لتجاوز التحديات والعوائق والأزمات والأوبئة، وأن الارتقاء بالتعليم وتوفيره للجميع خاصة في المجتمعات الأقل نمواً هو هدف سامٍ ينبغي أن يدركه العالم من أجل تحقيق التنمية والازدهار للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة سموه في حفل تكريم الفائزين في الدورة السادسة من جائزة حمدان – اليونسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين، الذي تم تنظيمه افتراضياً أمس، في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات تزامناً مع «يوم المعلم العالمي» ضمن فعاليات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «فخورون بالإنجازات التي حققناها على مدار 12 عاماً بالتعاون مع منظمة اليونسكو، واستطعنا معاً الإسهام في دعم التعليم للجميع وتعزيز جودته في المجتمعات الأقل نمواً، ونجحنا معاً في جذب 729 مشاركاً من مختلف البلدان وفازت بالجائزة 17 مؤسسة تعليمية جديرة بالفوز».

وأضاف سموه: «إن نجاح صندوق الجائزة في تمويل 3 مشروعات وبرامج مهمة لدى المنظمة يأتي انطلاقاً من حرصنا على مواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تأتي انعكاساً للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمنظمة العالمية على مدار عقود طويلة. ونأمل باستمرار هذا النهج، ونحن واثقون بقدرتنا المشتركة على تجاوز التحديات وخلق بيئة تعليمية أفضل على مستوى العالم».

مشاريع

وخلال الحفل تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة بالدورة الحالية من جائزة «حمدان اليونسكو» وهم، «رحلة التحول المدرسي School Transformation Journey» لمؤسسة «علمني Educate Me Foundation» المصرية، والتي تعد أول جائزة لمشارك من دولة عربية في تاريخ الجائزة على الإطلاق، حيث تعكس جدية المشاركات العربية ودورها الكبير على إثراء المشاركات العربية في الجائزة خلال الدورات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، فاز مشروع «تطبيقات من أجل الخير Apps for Good» التابع لـ «مركز الإدماج الرقمي Centre of Digital Inclusion» البرازيلي بالجائزة. وكذلك تم تكريم مشروع «تواصل المدارس Connected Schools» التابع لمؤسسة «تليفونيكا فيفو Telefónica Vivo Foundation» البرتغالية.

تثمين أممي

أعربت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة يونسكو عن شكرها لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية لدعمه اللامحدود لجهود المنظمة.

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