سفارة الدولة في العراق تكرم عائلة رئيس الممرضين بمستشفى الشيخ زايد ببغداد

المصدر: (بغداد ـ وام)

كرمت سفارة دولة الإمارات في بغداد عائلة المرحوم علي حميد حسين جار الله اللامي، رئيس قسم الممرضين في مستشفى الشيخ زايد في منطقة الرصافة في بغداد، والذي توفي إثر إصابته بفيروس «كورونا» المستجد خلال عمله ضمن خط الدفاع الأول لمكافحة الجائحة.

تأتي مبادرة سفارة الدولة في بغداد تجاه العائلة انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الإنساني الأصيل ووفاءً لأرواح من بذلوا حياتهم في سبيل الآخرين وتكريماً لدور المتوفى وجهوده مع إدارة مستشفى الشيخ زايد في مكافحة فيروس (كوفيد 19).

وقامت السفارة بالتواصل مع عائلة اللامي ووفرت لهم مختلف احتياجاتهم ومستلزماتهم إضافة إلى مورد دخل لتأمين الحياة الكريمة للعائلة.

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