«إكسبو 2020 دبي» يناقش حلول وتحديات استكشاف الفضاء

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

نظم «إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، أمس، فعالية «عن بعد»، تحت عنوان «أسبوع الفضاء»، جمعت عدداً من المتخصصين في مجال الفضاء واستكشافه، حيث ناقشت الفعالية، التي تعقد على مدى يومين، مجموعة من الحلول والتحديات المتعلقة باستكشاف الفضاء، والمدار الخارجي لكوكب الأرض، بمشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال السفر عبر الفضاء واستكشافه.

إنجازات

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو دبي 2020»، إن دولة الإمارات، نجحت خلال فترة زمنية قصيرة في تحقيق حزمة من الإنجازات المتتالية والعملاقة، رسخت مكانتها كونها أحد أهم المشاركين في استكشاف الفضاء الخارجي.

ونوهت بأن الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أوجدت لنفسها موطئ قدم راسخة في أن تكون عضواً فاعلاً عالمياً في مجالات استكشاف الفضاء وعلومه، عبر مشاريعها المهمة، والتي تمثلت في مجموعة متنوعة من المشاريع المتميزة، سواء المتعلقة باكتشاف الفضاء أو طرق دراسة وتطوير الأقمار الصناعية.

وأوضحت أن بلوغ الفضاء بمشروعات مهمة، من شأنه أن يفرز صناعات جديدة، ويجعلنا أكثر قدرة على فهم التغيرات المناخية، وأكثر نجاعة في إدارة مواردنا.

وتطرقت معاليها إلى أهمية التعاون من أجل تحقيق التقدم والازدهار للإنسانية، قائلة: «أحث جميع المشاركين على ضرورة استخدام هذه المنصة، للتعرف على آرائهم ووجهات نظرهم، بما يرسخ مفاهيم التعاون وتحقيق المزيد من التقدم، وتحقيق المنفعة للعالم».

تعزيز التعاون

من جانبها رحبت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بالحضور والمشاركين، وقالت، إن المحاضرة، التي يتم عقدها عن بعد في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم من جائحة «كورونا»، تستهدف مواصلة تعزيز جهود التعاون ورفع وزيادة الثقافة والمعرفة بعلوم الفضاء، مشيدة بدور الإمارات في الوصول للفضاء، بفضل رؤية قيادتها وجهود أبنائها.

واستعرضت معاليها دور فرق العمل والمجهودات التي بذلوها في تحويل الأفكار المرتبطة بالفضاء إلى حقيقة ملموسة، والإمكانات، التي تمتلكها دولة الإمارات والتي ترتكز على استخدام أحدث التكنولوجيا والعلوم الحديثة، داعية كل المشاركين للوجود في فعاليات «إكسبو»، للتعرف عن قرب على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا علوم الفضاء والصناعات الفضائية، ومناقشة وتبادل التعاون العلمي في هذا الشأن.

وأشار المشاركون إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيتضمن جدولاً زمنياً زاخراً بالفعاليات والأنشطة، التي تستهدف استشراف عدد من المجالات والقضايا المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تخصيص أسبوع للفضاء.

وعي

وقالوا، إن الهدف من تنظيم هذه الفعالية، هو زيادة الوعي والعمل على تجاوز أكبر التحديات، التي نواجهها حالياً والمتمثلة في جائحة «كورونا»، موضحين أن تنظيم مثل هذه الفعاليات، أصبح ذا أهمية كبيرة، حيث تجمع العديد من المشاركين والجمهور، للتعرف على ما يزخر به جدول «إكسبو» من فعاليات متنوعة ومميزة.

تطوير

أكد المشاركون في الفعالية أن منصة الفعاليات الخاصة بـ«إكسبو2020 دبي» يتم تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في توفير خريطة تفصيلية لكل المشاركين حول الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والندوات، التي ستعقد في موقع الحدث ومركز دبي للمعارض ودبي بشكل عام مع توفير قنوات للتواصل مع إدارة «إكسبو» للاستفسار عن المشاركة في هذه الفعاليات.

وأشاروا إلى أن أسبوع الفضاء سيشهد عدداً من العروض، التي ستستعرض رحلة الإمارات الرائعة الطموحة إلى الفضاء، وذلك في ساحة الوصل، القلب النابض لموقع «إكسبو 2020 دبي»، والذي يضم واحدة من أكبر شاشات العرض الغامرة بنطاق 360 درجة في العالم.

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