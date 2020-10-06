«إسعاف دبي» تدشن «منصة المبتكرين»

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مؤخراً، جلسة متخصصة، تم خلالها إطلاق مشروع منصة المبتكرين، ضمن مبادرة «رواد الابتكار»، التي دشنتها المؤسسة مطلع العام الحالي.

وخلال الجلسة التي تمت بتقنية «زووم» مع المشاركين الخارجيين تم اختيار الدفعة الأولى من رواد الابتكار، وشملت مجموعة متميزة من الموظفين الإداريين والميدانيين، وذلك وفق معايير محددة ومدروسة ومستقاة من أفضل الممارسات.

وكرم خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة في مطلع الجلسة أعضاء فرق العمل المتخصصة، والتي حققت إنجازات استثنائية وشمل التكريم الفريق، الذي أسهم في حصول المؤسسة على الاعتماد الذهبي لنظام الابتكار من قبل منظمة الأفكار البريطانية لعام 2019 بالإضافة إلى تكريم الفريق الذي حقق 7 نجوم، ضمن برنامج «في دبي نتعلم» لعام 2019 عن مشروع بيئة الابتكار (MOONSHOT)- «انطلاقة نحو القمر».

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