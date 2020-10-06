تدشين غرفة التحكم «عن بُعد» في محطة «الصرف الصحي» بجبل علي

المصدر: دبي - البيان

دشن المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي غرفة أنظمة التحكم «عن بعد» في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل علي، واطّلع على سير العمل فيها وآلية عملها في المراقبة الشاملة لمنظومة الصرف الصحي وتشغيلها، والتحكم بمكوّناتها المختلفة، والتي تشتمل على خطوط الصرف الصحي والمحابس «الصمّامات» والمضخات ولوحات التوزيع الكهربائيّة وغيرها.

واستمع المهندس داوود الهاجري إلى شرح تفصيلي عن الرقابة الآمنة للمنظومة المذكورة، ما يسهم بشكل كبير في سرعة اتخاذ القرارات الفنية اللازمة في حال رصد أيّة كسور في خطوط الشبكة أو أعطال في صماماتها ومضخاتها والمكوّنات الأخرى.

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن منظومة الصرف الصحي الضخمة، والتي أنشأتها بلدية دبي بدعم حكومي كامل، كان لا بد لها من أنظمة تشغيل وتحكم عن بعد نظراً لضخامتها وانتشارها واتساع رقعتها، الأمر الذي يجعل إدارتها وتشغيلها أمراً صعباً لولا مواكبة الأنظمة الحديثة والتطبيقات الذكية.

\وأكّد: «إن مكونات منظومة الصرف الصحي في دبي يبلغ فيها طول خطوط شبكات الصرف الصحي باختلاف أقطارها 3 ملايين متر طولي، في حين يبلغ عدد محطات الضخ الفرعية 56 محطة، ويقابلها 10 محطات ضخ رئيسية، ومحطتان لمعالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي وورسان.

وأضاف المهندس داوود الهاجري: «أصبحت الأتمتة والتطبيقات الذكية عنوان نجاح المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية، والتي تعتبر بلدية دبي إحدى كبرياتها، كما أصبحت أنظمة التحكم عن بعد بإدارة وتشغيل منظومة الصرف الصحي أمراً ضامناً لنجاح وكفاءة هذه المنظومة الأساسية، وتسهم بشكل كبير في إعداد وتنفيذ خطط العمل السنوية للبرامج والمبادرات، بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للدائرة، والعمل على قياس مؤشرات أداء مخرجات هذه الخطط والمبادرات ووضع وتنفيذ الإجراءات التطويرية، لضمان تحقيق الأهداف، ولضمان جاهزيتها للعمل وفق طاقتها التشغيلية، إضافة إلى الدور الواضح في إبلاغ الوحدات التنظيمية المعنية عن أية أعطال أو عيوب فنية في محطات ضخ الصرف الصحي ومحطات المياه السطحية، التي يتم رصدها من خلال أنظمة التحكم عن بعد، ومراقبة المعالجة الفورية لهذه الأعطال والعيوب».

مميزات

اطلع المهندس داوود الهاجري على المميزات الخاصة بغرفة أنظمة التحكم ودور العاملين فيه في تحليل البيانات، وإعداد التقارير الدورية ورفعها للمعنيين، وتطوير هذه التقارير، بما يتناسب مع احتياجات الوحدات التنظيمية المعنية. كما اطلع على نظام المحاكاة لمحطات المعالجة، والذي يتيح فرصة تطبيق العمليات في معالجة مياه الصرف الصحي على النظام الافتراضي قبل تنفيذها وتطبيقها على الواقع.

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