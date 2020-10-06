سعيد الطاير: حريصون على تعزيز مكانة دبي قطباً عالمياً للتميز

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسّق العام لبرنامج دبي للتميّز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في الهيئة.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير في مستهل الزيارة بالمنسّق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز مكانة دبي كقطب عالمي للتميز، حيث واكبت الهيئة تطور برنامج دبي للتميز الحكومي، وعملت بروح الفريق الواحد، بما يخدم الأهداف السامية للبرنامج من خلال تبادل أفضل الخبرات والتجارب في التميز وجودة الخدمات، وخاصة أن الهيئة شريك أساسي للبرنامج منذ إطلاقه.

خدمات غير تقليدية

وأوضح معاليه: «أنه في ظل التحديات العالمية الجديدة والتطور المتسارع في المجال التقني، تعمل الهيئة على تسخير كامل الإمكانات لابتكار خدمات غير تقليدية تترجم توجهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي والذكي وترتكز على الجودة والتميز والريادة. وتلتزم مأسسة ثقافة التميز وتطبيق معايير التميز المؤسسي وتوفير بيئة عمل تشجع الموظفين على الإبداع والابتكار لتكون ممارسة يومية، بما يحقق رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وتطرق معالي الطاير للمشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تجهد الهيئة للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتجاوز توقعاتهم وتحقيق سعادتهم، وحصلت على العديد من الجوائز الرائدة في البرنامج منذ إطلاقه، وآخرها عدد من الجوائز وفق معايير منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي وعلى رأسها جائزة الجهة الحكومية الرائدة.

شهادة

خلال اللقاء تسلم معالي سعيد الطاير من هزاع النعيمي شهادة تحقيق هيئة كهرباء ومياه دبي مستوى 7 نجوم في التعلم المؤسسي والمقارنة المرجعية، وذلك ضمن مبادرة في دبي نتعلم، التي نظمها برنامج دبي للتميز الحكومي، عن مشروع «الشاحن الأخضر 2.0» الذي يهدف إلى تطوير نموذج أولي لشحن السيارات الكهربائية يدعم تجربة المتعامل المتميزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

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