استئناف منح أذون الدخول للعمالة المساعدة وتصاريح العمل للجهات الحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذون الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، عبر القنوات الرئيسية للهيئة واتخاذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية لدى منافذ الدولة، وإنهاء إجراء الفحص المسبق قبل الوصول وقيام صاحب العمل أو المؤسسة باستقبال وحجر القادمين لمدة 14 يوماً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جهود

وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة أخرى.

طلب

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استمرار السماح بدخول حاملي الإقامات السارية من فئة العمالة المساعدة من جميع الجنسيات. ويشمل ذلك أيضاً حاملي الإقامات السارية والعاملين لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية من فئة العمالة لجميع الجنسيات، على أن تقوم الجهة المسؤولة بتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ica.gov.ae.

إجراءات

وشددت الهيئة على أهمية التقيد بإجراءات الفحص المسبق قبل الوصول للدولة، بهدف تمكين عودة هذه الفئة إلى الدولة على النحو الذي تحقق به تكامل الجهود المبذولة مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحيوية، تزامناً مع جاهزية آليات العمل المشتركة في شأن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة «كوفيد 19».

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