«أكاديمية اتصالات»تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين في «سمارت آي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أكاديمية اتصالات» عن تخريج الدفعة الأولى من المتدربين في برنامجها التدريبي «سمارت آي SmartEye» للحلول والتقنيات الرقمية المتطورة، بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الشـرطة والأمن العام في دبي، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

وجاء الإعلان عن تخريج الدفعة الأولى التي استكملت البرنامج التدريبي خلال حفل افتراضي عُقد «عن بُعد»، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وعبد الله هاشم بني حماد، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات للخدمات القابضة»، ونخبة من المسؤولين، بمشاركة 11 من الخريجين، الذين ينتمون لجهات حكومية مختلفة تضمنت شرطة دبي، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

تعاون

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: «يسعدنا أن نشهد استكمال الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي «سمارت آي SmartEye»، بالتعاون مع «أكاديمية اتصالات» شريكاً معتمداً للتدريب. ويتمحور البرنامج حول أحدث الحلول والتقنيات الرقمية المتطورة، مستهدفاً مجموعة من الموهوبين الإماراتيين».

مناهج

ومن جهته، قال عبد الله هاشم بني حماد، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات للخدمات القابضة»: «مسرورون لنجاح هذا البرنامج التدريبي، الذي استطاع تقديم أحدث الحلول والتقنيات الرقمية المتطورة لنخبة من الكوادر الإماراتية، بالاعتماد على الخبرة الواسعة لـ«أكاديمية اتصالات» من خلال أحدث المناهج والوسائل التعليمية.

وتتماشى جهودنا في هذا البرنامج مع المسؤولية المجتمعية لـ«اتصالات» وانطلاقاً من حرصها على تحفيز المجتمع الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون شريكاً فاعلاً في تمكين التحول الرقمي بالدولة، ما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، ودورها الريادي ومكانتها الاقتصادية المرموقة».

تقنيات

وانطلق البرنامج التدريبي في نوفمبر 2019 عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب نائب رئيس الشـرطة والأمن العام في دبي، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ومجموعة اتصالات، وتضمن 60 يوماً تدريبياً في «أكاديمية اتصالات» قبل الجائحة وعلى المنصات الافتراضية خلالها. ويرفد البرنامج المتدربين بمجموعة من أحدث الخبرات العملية في تقنيات أمن الشبكات وشهادات دولية معتمدة.

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