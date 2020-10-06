شرطة دبي توزّع 4 ملايين كمامة وقفاز على العمال

المصدر: (دبي - شيرين فاروق)

أكد العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن نتائج إطلاق حملة «لا تشيلون هم» لفئة العمال تمثلت في توزيع مليوني كمامة، ومليوني قفاز، و3 ملايين و200 ألف وجبة غذائية، و100 ألف زجاجة معقم، و6 آلاف ملصق تباعد، إضافة إلى إلقاء المحاضرات التوعوية لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدقيق على مساكن العمال في توفير المستلزمات الأساسية الوقائية للعمال والتواصل مع المركز على الفور عبر الخط الساخن.

وقال العقيد الجمال «إن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة من عمال لم يحصلوا على أجورهم بلغ 10 آلاف و327 شكوى خلال العام الماضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات غير الملتزمة، كما ساهم برنامج «عامل سعيد ومجتمع آمن» في توفير سكن لـ23 عاملاً وتوفير تذاكر سفر لـ13 عاملاً، فيما تم توزيع 30 ألف وجبة على العمال في مختلف المناطق بالتعاون مع عدد من الشركاء، وبلغ مجموع الجولات الرقابية على مساكن العمال خلال العام الماضي 680 جولة، كشفت عن عدم التزام 16 شركة بنظام حماية الأجور، فيما سجل النصف الأول من العام الجاري 312 شكوى عمالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز