«العدل»: 52 % من القضايا تم حلها صلحاً «عن بعد»

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

كشف القاضي جاسم سيف أبو عصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل أن: «نسبة الإنجاز في الأنظمة البديلة للتقاضي لدى المحاكم الاتحادية، خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس الماضي، بلغت نحو 95 %، وذلك عبر 3 آلاف و881 جلسة، تم عقدها «عن بعد»، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه تم إنجاز 52 % من المنازعات المنظورة صلحاً، من دون إحالتها إلى المحكمة، الأمر الذي يرسخ أهمية الحلول البديلة، ودورها في حل النزاعات بالطرق الودية».

ووفقاً للتقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي عدد عقود الزواج المبرمة إلكترونياً «عن بعد»، من خلال الوسائل الإلكترونية المرئية، أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية، 715 عقد زواج.

وتابع مدير دائرة التفتيش القضائي: «وأما في ما يتعلق بعمل مكاتب إدارة الدعاوى التي تشهد تطوراً كبيراً في استخدام الوسائل الإلكترونية المرئية، فقد بلغت نسبة الإنجاز فيها خلال الفترة من مايو ولغاية أغسطس 90 %، تمت خلال 3 آلاف و922 جلسة».

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