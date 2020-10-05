سيف الشامسي يكرم منتسبة بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أمس، المساعد أول ندى السويدي، من الطب الشرعي بقسم المختبر الجنائي، وذلك تقديراً لجهودها وتفانيها، وإخلاصها في العمل، وذلك بحضور العقيد خبير عادل أحمد المازمي رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة، وعدد من ضباط القسم، وذلك حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على تشجيع موظفيها وتحفيزهم.

وأوضح القائد العام لشرطة الشارقة أن هذا التكريم نهج حرصت عليه شرطة الشارقة في سبيل تحفيز وتشجيع موظفيها على الارتقاء بجودة العمل، مثنياً على كفاءة المكرمة، وتفانيها في القيام بدورها الوظيفي على أكمل وجه، حاثاً إياها على بذل المزيد من العطاء، وداعياً الجميع إلى أن يحذوا حذوها كل في مجال عمله واختصاصه.

من جانبها عبرت المكرمة عن بالغ شكرها على هذا التكريم، مشيدة بحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقدير العطاء والإنجاز والتميز.

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