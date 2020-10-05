«خيرية الشارقة» تضع حجر الأساس لمسجد الغوب في دبا الفجيرة

المصدر: الشارقة- البيان

وضعت جمعية الشارقة الخيرية حجر الأساس لبدء أعمال البناء بمسجد الغوب، المقرر إنشاؤه بمنطقة الغوب بدبا الفجيرة، بتكلفة مليوني درهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة، وبدعم من المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، وبحضور الدكتور يعقوب النقبي عضو مجلس إدارة الجمعية، وخالد الضنحاني مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع الفجيرة، ومحمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، وعلي محمد السلامي مدير إدارة الجمعية في دبا الحصن.

وأكد محمد حمدان الزري أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات للبدء بالأعمال الأولية بوضع قواعد الأساسات، حيث من المقرر أن يتم إنشاء المسجد بسعة 600 مصلٍ من الرجال والنساء، بالإضافة إلى مرافق صحية، تشتمل على دورات مياه ومواضئ، ومواقف للسيارات، كما يضم تصميم المسجد أيضاً سكناً للإمام.

ولفت إلى أن المساجد من أحب الأماكن إلى الله، وأشرفها منزلة عنده، ولا شك في أنها من أهم المنابر في توجيه وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى، وأن بناءها وتشييدها أكبر عبادة لله ومنفعة للمسلمين، من أجل ذلك سعت الجمعية إلى بناء كثير من المساجد في مناطق مختلفة بالدولة.

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