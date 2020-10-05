«أشغال الشارقة» تنجز الأعمال الإنشائية في 3 حدائق بالمنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية والمدنية في 3 حدائق في المنطقة الوسطى، تغطي ثلاث مناطق هي تل الزعفران، وأخيضر ومليحة على مساحة 79 ألف متر مربع، وتُجرى حالياً أعمال الزراعة من قبل الجهات المنتفعة.

وأشار المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة، والدوائر الحكومية، وتلبية لاحتياجاتهم وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعي إلى التنسيق الدائم بين المجالس البلدية، لتكون حلقة وصل لإيصال احتياجات السكان وبحث المواضيع المشتركة.

وتضم حديقة تل الزعفران الممتدة على مساحة 23611 متراً مربعاً، كل الخدمات والمرافق الخدمية، وركناً مخصصاً لألعاب الأطفال وشبكة متكاملة لري المزروعات من مسطحات خضراء وغيرها، كما تضم الحديقة ممرات ومماشي خُصصت لرياضة الجري والمشي، كما جرى توصيل الكهرباء والمياه وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية والموفرة للطاقة، وإنشاء أسوار ديكورية مزودة بـ 4 بوابات في الحديقة، بالإضافة إلى مقاعد الجلوس.

من جانبه ذكر المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع أن الدائرة أنجزت حديقة مليحة العامة على مساحة 32000 متر مربع، وتزويدها بوسائل الراحة والترفيه، التي تميز كل حدائق الإمارة من الملاعب والكافتيريا والمصليات للنساء والمرافق الخدمية والمماشي على مساحة 4000 متر، وتخصيص جلسات خارجية بإجمالي 25 جلسة ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال إلى جانب تركيب أعمدة إنارة موفرة للطاقة.

وقال المهندس خليفة الدرمكي مدير فرع الذيد: إن دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنجزت الأعمال الإنشائية في حديقة أخيضر للنساء بمليحة على مساحة تبلغ 23.364 متراً مربعاً، وتضم ملعباً ومناطق ألعاب الأطفال ومرافق خدمية أعمدة إنارة تجميلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز