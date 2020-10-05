محمد بن زايد: المعلم أساس بناء العقول

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المعلمین في دولة الإمارات والعالم بیومھم، موكداً سموه أنه مھما تغیرت أسالیب التعلیم فسیبقى موقع المعلم أساسیاً وراسخاً في بناء العقول وتھذیب النفوس.

وقال سمو عبر حسابة في "تويتر": "نهنئ المعلمین في دولة الإمارات والعالم بیومھم، ونقدر عطاءھم ورسالتھم السامیة، ودورھم في صنع التقدم، وغرس القیم النبیلة في نفوس أبنائنا.. مھما تغیرت أسالیب التعلیم سیبقى موقع المعلم أساسیاً وراسخاً، في بناء العقول وتھذیب النفوس."

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