اقتراب نوعي للمريخ من الأرض غدا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن تقارب نوعي يحدث غدا من كوكب المريخ إلى كوكب الأرض، حيث سيكون كوكب المريخ على بعد 62.07 مليون كليومتر من الأرض، ولن يصل إلى هذا التقارب مرة أخرى قبل ديسمبر 2035.

وأقرب نقطة وصل لها كوكب المريخ في العصر الحديث كانت 34.8 مليون ميل أو 56 مليون كم وكانت في أغسطس 2003.

وأوضح الجروان من الناحية النظرية، يمكن أن يكون الكوكبان بالقرب من بعضهما لمسافة 33.9 مليون ميل (54.6 مليون كيلومتر)، لكن هذا لم يحدث أبدًا في التاريخ المسجل.

وبين، أن الاقتراب الدوري يحدث كل ما يقارب سنتان أرضيتان تقريبا كل 26 شهر، حيث سيكون التقارب الحالي في 6 أكتوبر 2020، والتقارب المقبل 8 ديسمبر 2022.

وأضاف، وأبعد مسافة يمكن أن تكون حوالي 401 مليون كيلومتر. يظهر فيها كوكب المريخ بالقدر الظاهري +1.86 وبقطر ظاهري زاوي 25.1 ، متوسط ​​المسافة حوالي 225 مليون كيلومتر.

وتابع، والحد الأدنى للمسافة من الأرض إلى المريخ حوالي 54.6 مليون كيلومتر. يظهر فيها كوكب المريخ بالقدر الظاهري -2.94 وبقطر ظاهري زاوي 3.51.

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