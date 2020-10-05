30 ألف ذبيحة خلال سبتمبر في مسالخ أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن إنتاجية مسالخ أبوظبي خلال شهر سبتمبر بلغت أكثر من 30296 ألف ذبيحة مختلفة الأنواع، وتفصيلاً أشارت بلدية مدينة أبوظبي عبر منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي:«أن عدد الذبائح من الماعز بلغ 13349 ألف رأس، والخرفان 15015 ألف، والغزلان 883 رأس، والجمال 618 رأس، في حين بلغ عدد الأبقار 431 رأس، كما تم إعدام 79 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي».

سلامة المستهلكين

وأوضحت البلدية:«أن المسالخ تتبع أجود الإجراءات والممارسات العالمية في عملية تجهيز الذبائح، حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، وضماناً لوصول اللحوم إلى المتعاملين في أرقى الطرق وأكثرها أماناً ومطابقة مع المعايير الصحية المتبعة في أبوظبي.

ومن هذه الإجراءات تنفيذ عمليات فحص قبل الذبح من قبل الأطباء البيطريين المختصين لجميع المواشي الواردة للمسالخ لغرض الذبح، للتأكد من خلوها من الأعراض المرضية الظاهرية والطفيليات الخارجية، كما تُنفَذ أعمال الذبح وتجهيز الذبائح من قبل قصابين مختصين وذوي خبرة في المجال، وفقاً للشريعة الإسلامية وتطبيقاً لأرقى معايير الصحة والسلامة المهنية والاشتراطات الصحية».

وأشارت البلدية:«أن المسالخ تقوم بفحص الماشية بعد الذبح من قبل الأطباء البيطريين، للتأكد من خلوها من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتقدم المسالخ خدمة التقطيع والتعبئة وتسليم الذبائح للمتعاملين مع مراعاة الاشتراطات الصحية».

وبشأن الخدمات الرقمية التي تتيح للمتعاملين الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر، أكدت البلدية:«أنه تم إطلاق وتفعيل التطبيقات الإلكترونية لطلبات الذبائح «ذبيحتي، ذبائح الجزيرة، حلال»، حيث يمكن للمتعاملين طلب الذبائح مع اختيار أنواع وأوزان الذبائح، وطريقة التقطيع، ويتم تجهيزها وتغليفها وتوصيلها إلى المتعاملين».

وأوضحت البلدية:«أن المسالخ لديها أولوية لتقديم الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من السيارة، ويتم استقبال طلباتهم، وتجهيز ذبائحهم حسب رغبتهم وتوصيلها وهم في سياراتهم الخاصة، دون تحميلهم أي عناء أو مجهود، وذلك حرصاً على إسعادهم وتوفير أفضل الخدمات إلى هذه الفئة المجتمعية الغالية».

ونوهت البلدية:«أن مسالخ أبوظبي توفر خدمة لمتعاملي المسالخ من السيارات، دون حاجتهم لدخول صالات تجهيز الذبائح، ويتم استقبال طلباتهم من الذبح والتقطيع وحسب الرغبة، وتجهيز اللحوم وتوصيلها وهم في سياراتهم الخاصة، مع توفير الإنترنت المجاني في ساحات المسالخ، وتتم عمليات التعقيم اليومية لجميع أماكن ومرافق المسالخ، وذلك صوناً لصحة متعاملي المسالخ وسلامتهم».

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