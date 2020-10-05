مناقشة سبل تعزيز أمن وسلامة المنشآت الكبرى في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورئيس اللجنة الدائمة للأمن والسلامة اجتماع اللجنة الافتراضي عبر تقنية الاتصال بالفيديو لمناقشة سبل تعزيز الأمن والأمان والمنشآت الكبرى بإمارة عجمان، بحضور العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني عجمان.

والعميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب، وحميد عبدالله المعلا مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية عجمان، والمهندس علي بن تويه السويدي مدير عام منطقة عجمان الحرة، وإبراهيم عبد الله بو الشوارب رئيس فريق إدارة الأزمات المحلي، وذلك ضمن إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز أمن وسلامة المنشآت من خلال التأكد من الالتزام بالشروط والمتطلبات الأمنية واشتراطات السلامة للمنشآت المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، بما فيها الشركات والمستودعات الكبرى في المنطقة الحرة، ومتابعة الالتزام بشروط التخزين السليم وتوفير سبل الحماية وأنظمة الكشف والإنذار عن الحرائق، لضمان تأمينها بالشكل الصحيح وتلافي أي حوادث ممكنة.

وفي ختام الاجتماع شكر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أعضاء اللجنة على حضورهم وجهودهم المبذولة في دعم جهود اللجنة في تحقيق الأمن والسلامة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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