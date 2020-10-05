«إقامة دبي» تطلق معرض السعادة الالكتروني للتعليم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي معرض السعادة الإلكتروني للتعليم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى مؤسسات حكومة دبي.

والذي يقدم فرصة للموظفين للاطلاع على أفضل التخصصات والبرامج التعليمية الموجودة في الجامعات المعتمدة في دولة الامارات العربية المتحدة بمختلف الدرجات العلمية منها البكالوريوس، والماجستير.

والدكتوراه، ويقدم المعرض خصومات حصرية تتتراوح بين 30 إلى 75% إلى جانب توفير مقاعد مجانية لحاملي بطاقة «السعادة» للموظفين وأبنائهم الراغبين في استكمال دراستهم العلمية للعام الدراسي 2020-2021.

ويأتي تنظيم هذا المعرض انطلاقاً من حرص «إقامة دبي» على تحقيق السعادة للموظفين وتلبية احتياجاتهم العلمية بمايتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية مما يسهم ذلك في تعزيز الكفاءة والأداء والإنتاجية عند الموظفين.

كما يأتي المعرض بهدف مواكبة توجهات الحكومة في التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية:«إن «إقامة دبي» تبدي اهتماماً كبيراً في استثمار رأس المال البشري والذي يعد الثروة الحقيقية لدولتنا ومن هذا المنطلق حرصت الإدارة على الإهتمام بموظفيها وإسعادهم من خلال رفع الأعباء المالية الناجمة عن الرسوم الدراسية والتيسير عليهم.

مضيفاً، إن تنظيم المعرض الكترونياً جاء بهدف مواكبة التوجهات الحكومية نحو التحول الذكي لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي لابد من خلالها أن نثبت للجميع بأننا مستعدون لأي تحدي قد يعيق مواصلة مسيرة التميز الحكومي و دفع مسيرة التنمية في الدولة».

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