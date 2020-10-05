توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً.

جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:10 والمد الثاني عند 03:54

الجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 21:45

بحر عمان: خفيف - متوسط

فيما سيحدث المد الأول عند 11:16 والمد الثاني عند الساعة 00:55، الجزر الاول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 24 90 20

دبــي 38 27 90 20

الشارقة 39 25 90 20

عجمان 37 27 90 35

أم القيوين 37 24 90 35

رأس الخيمة 36 26 85 30

الفجيرة 39 28 70 20

العين 41 24 70 15

ليوا 43 22 90 15

الرويس 35 25 85 25

السلع 36 24 80 30

دلما 37 28 75 45

طنب الكبرى 38 29 80 40

طنب الصغرى 38 29 80 40

أبو موسى 38 29 75

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