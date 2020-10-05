بحث تعزيز التعاون بين «دبي للسلع المتعددة» والشرطة

المصدر: دبي - البيان

استقبل أحمد بن سلطان بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، العميد مروان عبد الكريم جلفار، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية الإصلاحية في شرطة دبي والوفد المرافق له.

حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خصوصاً فيما يتعلق بمد يد العون للنزلاء المحكومين على ذمة القضايا المالية بهدف سداد المبالغ المترتبة عليهم والإفراج عنهم وعودتهم لأسرهم بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير.

وقدم العميد مروان جلفار أثناء الزيارة نبذة لأحمد بن سليم عن المساعدات التي تقدمها المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي للنزلاء وذويهم، وحرصهم على تفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في العمل الإنساني والخيري.

بهدف الإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم وذلك من خلال مد يد العون للنزلاء المحكومين على ذمة القضايا المالية، وإعانتهم على سداد المبالغ المترتبة عليهم بالتعاون مع المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير».

ومن جهته، أشاد أحمد بن سليم بالدور الفاعل الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية والتي غيرت الصورة النمطية عن السجون بأنها أماكن للعقاب إلى دور للإصلاح والتأهيل لدمج النزلاء في المجتمع بعد انتهاء محكوميتهم، مبدياً رغبته في مد يد العون لهم وسداد مديونياتهم، مقدما تبرعاً بقيمة 633778 درهم.

وتوجه العميد مروان جلفار نيابة عن القيادة العامة لشرطة دبي بالشكر الجزيل لأحمد بن سليم على دعمه اللامحدود ومبادراته الدائمة والمستمرة، والتي سيكون لها الأثر البالغ في نفوس النزلاء المتعثرين. وفي ختام الزيارة قام العميد مروان جلفار بإهداء درع القيادة العامة لشرطة دبي لأحمد بن سليم.

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