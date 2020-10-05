محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير موناكو

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير ألبيرت الثاني أمير إمارة موناكو.. تناول علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين وفرص وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.. إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث سموه وأمير موناكو مستجدات جائحة "كورونا" على المستويين الإقليمي والدولي وآليات مواجهتها والتعامل مع تداعياتها.. إضافة إلى إمكانات التعاون الثنائي بين الجانبين وتنسيق جهودهما في التصدي لهذه الجائحة.

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