منال بنت محمد تعلن أسماء الجهات الفائزة بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية

المصدر: البيان الإلكتروني

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أسماء الجهات الفائزة بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات في دورته الثالثة.

ومُنحت جائزة "الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين" إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تقديراً لجهود سموه المستمرة في دعم المرأة وضمان كل الظروف والمعطيات اللازمة لتهيئة بيئة عمل تمكنها من النجاح والتميز وإثبات ذاتها وجدارتها كشريك في بناء مستقبل دولتنا

وجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن ذهبت إلى "وزارة الطاقة والبنية التحتية" و"المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية" وحصدت وزارة الصحة وتنمية المجتمع جائزة "أفضل مبادرة لدعم التوازن وفاز بنك ستاندرد تشارترد بجائزة "أفضل داعم للتوازن بالقطاع المالي والمصرفي" المستحدثة هذا العام.

الفئة المستحدثة هذا العام والخاصة بالقطاع المصرفي والمالي هي خطوة على طريق تعميم المؤشر على القطاع الخاص، لكونه شريكاً أساسياً للقطاع الحكومي ومكوناً جوهرياً من مكونات منظومة التنمية الشاملة واخترنا البداية مع هذا القطاع الحيوي نظراً لدوره كرافد محوري للاقتصاد الوطني.

وتوجهت سموها بالتهنئة للقيادة الرشيدة لدعمها الكبير للتوازن بين الجنسين.. كم هنأت الفائزين وشكرت لهم جهودهم في منح المرأة فرص الإسهام في تعزيز قدرات دولة الإمارات، وإتاحة المجال للمرأة لترسيخ دورها في بناء مستقبل أفضل على أسس متوازنة ليبقى الفيصل دائماً مدى القدرة على العطاء لتحقيق رفعة الوطن.

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