محمد بن راشد معزياً نواف الأحمد: الإمارات للكويت والكويت للإمارات

المصدر: الكويت، دبي - البيان، وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ونقل سموه أصدق تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال سموه على «تويتر»: «في زيارتي اليوم (أمس) لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.. استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد رحمه الله.. وعلاقته الخاصة مع شعب الإمارات.. وأكدنا واجبنا جميعاً في تطوير هذه العلاقة.. الإمارات للكويت والكويت للإمارات».

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