محمد بن زايد: الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام.

وقال سموه على «تويتر»: «خالص التهنئة للسودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.. بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار». وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، ترحيب الإمارات بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة الذي تم أول من أمس في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

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