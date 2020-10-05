محمد بن راشد يعزّي أمير الكويت بوفاة صباح الأحمد

المصدر: الكويت - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بإذن الله بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدق تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في حسابه الرسمي عبر «تويتر»: «في زيارتي اليوم «أمس» لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، استذكرنا مناقب الراحل الأخ والصديق والحكيم صباح الأحمد رحمه الله وعلاقته الخاصة بشعب الإمارات، وأكدنا واجبنا جميعاً في تطوير هذه العلاقة، الإمارات للكويت والكويت للإمارات».

ورافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تقديم واجب العزاء وفد كبير ضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالحميد محمد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والدكتور مصلح عايض الأحبابي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى دولة الكويت.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل والوفد المرافق إلى دولة الكويت في وقت سابق من قبل ظهر أمس حيث كان في استقبال سموه على أرض المطار الأميري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي حيث تقبل أمير دولة الكويت وكبار عائلة آل الصباح الكرام تعازي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق في قاعة الاستقبال الأميرية في المطار.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق دولة الكويت عقب تقديم واجب العزاء مباشرة.

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