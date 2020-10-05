تغريم 5 مراكز وفعاليات رياضية في دبي

المصدر: دبي - البيان

سجل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي» 5 مخالفات مالية على عدد من مراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد 19».

ووجهت فرق مأموري الضبط التابعين لمجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي» خلال زياراتها التفتيشية 6 تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على عدة مناطق في مختلف أرجاء دبي وهي: «الراشدية، المرقبات، الرقة، ند الحمر، الطوار، القصيص، وبور سعيد»، كما تنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وأثمرت الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي»، زيادة الوعي لدى الأفراد والمنشآت الرياضية، ما ساهم في تراجع عدد المنشآت المخالفة بشكل ملحوظ، فبعد أن وصل عدد المنشآت التي تمت مخالفتها في الأسبوع الأول إلى 9 مخالفات وتم إغلاق 3 منها كما تم تنبيه 35 منشأة، انخفض العدد إلى 6 مخالفات وتنبيه 10 منشآت.

ويواصل فريق عمل مأموري الضبط بمجلس دبي الرياضي تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة بالتنسيق مع «اقتصادية دبي» لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة، كما أطلق مجلس دبي الرياضي في الفترة الماضية حملات إعلامية عبر قنواته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات التي وضعها بالتعاون مع الجهات الرسمية بما تتضمنه من تعليمات دقيقة ومفصلة لكل منشأة رياضية.

وثمن مجلس دبي الرياضي التزام الغالبية الكبرى من الأندية الخاصة والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والبروتوكول الذي أرسله مجلس دبي الرياضي إلى جميع المؤسسات الرياضية من أجل التنفيذ الدقيق لسلسلة الإجراءات بما يحفظ سلامة الرياضيين والإداريين في المنشآت والمشاركين والمنظمين في الفعاليات الرياضية.

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