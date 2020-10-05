بلدية دبي تنفّذ 2390 زيارة رقابية خلال يوم و98 % التزام المؤسسات

المصدر: دبي - وائل نعيم

واصلت بلدية دبي الرقابة اليومية على المؤسسات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير للوقاية من «كورونا»، ونفذ مفتشو البلدية 2390 زيارة رقابية على المؤسسات يوم 3 من أكتوبر الجاري لمتابعة الالتزام بتلك الإجراءات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 98 %، ولم تسجل أي حالة إغلاق، وتم تحرير 8 مخالفات وتوجيه 45 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2337 مؤسسة.

وكانت بلدية دبي أصدرت تعاميم لجميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، ويقوم المفتشون لديها بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، وذلك من خلال التدقيق على جميع الاشتراطات من أهمها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، فضلاً عن التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير بشكل مستمر.

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