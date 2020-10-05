«اقتصادية دبي» تخالف 8 منشآت وتنبه 13 أخرى

المصدر: دبي - البيان

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» 8 منشآت متنوعة، توزعت أنشطتها ما بين محال تجزئة، وتجارة عامة، وتجارة إلكترونيات، ومجمع استهلاكي، إلى جانب صالات كمال أجسام تم مخالفتها بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وذلك نظراً لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا».

وشملت المناطق التي تم مخالفة المنشآت فيها عدداً من مراكز التسوق، إلى جانب مناطق: «أم رمول، المرقبات، وعيال ناصر».

وتمثلت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة بـ: «عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين في 7 منشآت، بالإضافة إلى عدم مراعاة إجراءات التباعد الجسدي في منشأة واحدة».

ومن جهة أخرى وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ 13 منشأة أخرى بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، وبلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 656 محلاً. وشددت «اقتصادية دبي» على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

تدابير

دعت «اقتصادية دبي» مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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