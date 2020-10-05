تدشين المركز الميداني للأزمات في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، المركز الميداني المتنقل لإدارة الأحداث والأزمات الطارئة ميدانياً ، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإمارة بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين، وبحضور المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة، وفلاح محمد الحرش، مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة، والدكتور سيف محمد الغيص، المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.

وأكد اللواء النعيمي أن المركز المتنقل المجهز بأحداث التقنيات والأنظمة الذكية ووسائل الاتصال والتواصل والمراقبة والتحكم والسيطرة عن بعد، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تتسع لـ 19 شخصاً تمثل إضافة نوعية جديدة لأسطول آليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة .

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