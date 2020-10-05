دعوة لاستثمار خبرات كبار المواطنين في المشروعات المختلفة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أوصى المشاركون في مؤتمر «جودة الحياة ـ تحولات مشرقة لكبار المواطنين»، الذي نظمته جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع والقيادة العامة لشرطة عجمان وبرعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأهمية استثمار خبرات كبار المواطنين في المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

ونظم المؤتمر في «مركز عجمان x» التابع لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أول أمس واستضاف نخبة من المتحدثين من دول مجلس التعاون الخليجي عبر منصة «زووم»، وطالب المشاركون بإنشاء نادٍ ترفيهي رياضي يشمل كل احتياجات كبار المواطنين، مع تنظيم الدورات والورش التثقيفية، وتشجيع عائلات كبار المواطنين على أخذ دورات تأهيلية في كيفية التعامل مع كبار المواطنين ورعايتهم، وضرورة إنشاء أحياء شعبية مستدامة لكبار المواطنين تمثل بيئة مجتمعية ذات أبعاد ثقافية وتراثية.

وأهمية الاستفادة من الطفرة المعلوماتية والتقدم التقني والتكنولوجي، بإنشاء مرصد رقمي لكبار المواطنين.

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