محمد بن زايد: بخيت النعيمي أحد رجالات الوطن الأوفياء

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العميد ركن متقاعد بخيت بن سويدان النعيمي، أحد رجالات الوطن الأوفياء، حيث دوّن سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله بخيت بن سويدان النعيمي، أحد رجالات الوطن الأوفياء، كرّس حياته منذ بدايات الاتحاد في خدمة الوطن بإخلاص وإعلاء شأنه ورفعته، صاحب مسيرة حافلة بالعطاء والمواقف النبيلة، تغمّده الله بواسع رحمته ورضوانه».

وثمنت أسرة الفقيد بخيت بن سويدان النعيمي في منطقة هيلي في العين، مواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين أن سموه قائد استثنائي مؤثر ومُلهم، يحرص دائماً على مواساة أفراد شعبه والاهتمام بهم. كما يُقدر سموه كل مواطن له بصمته الوطنية في خدمة دولة الإمارات.

وأشاروا إلى أن تواصل سموه مع أبناء الوطن يعكس حرص القيادة على رعاية شؤون المواطنين والاهتمام بهم، باعتباره نهجاً عريقاً دأبت عليه القيادة في التواصل، وهذا يؤكد أيضاً العلاقة الرفيعة والمكانة الرائعة التي تربط القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن المعطاء الذي يسير على خطى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال عبد الله بخيت النعيمي، ابن الفقيد لـ«البيان»: «خفّف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بما دوّنه من كلمات سامية بحق والدي، مصابنا الجلل في فقد كبير العائلة. نعم، خفف سموه عنا الحزن، وعلاقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشعبه هي علاقة أخوة وأبوة، ولذلك يحبه شعبه ويكن له كل تقدير واحترام».

وأضاف: «إن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن والدي تعكس أيضاً مدى عمق العلاقة بين القيادة الرشيدة والشعب، الذي صُنف باعتباره أسعد شعب في العالم، ولا أملك إلا أن أصف مدى إنسانية لفتة سموه، فهو القائد الذي لا ينفك يبهرنا بمبادراته الكريمة».

وأكد عبد الله النعيمي أن والده العميد ركن متقاعد بخيت بن سويدان النعيمي، رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العديد من الجولات العسكرية. وكان يؤكد للجميع بأن الشيخ زايد لا همّ له سوى إسعاد أبناء الوطن جميعاً في كل الميادين.

محبة وولاء

وبدوره أوضح سلطان النعيمي، حفيد الفقيد، أن شعب الإمارات بأكمله يكنّ كل الاحترام والتقدير والمحبة والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدوره الكبير في متابعة أحوالهم. وأضاف: «لقد كان جدي بخيت بن سويدان النعيمي رجلاً بمعنى الكلمة، ومثابراً ومخلصاً في أداء جميع المهام والمسؤوليات التي تولاها، وكان قريباً جداً من القيادة الرشيدة.

لذا استحق ثناء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تعتبر لفتة إنسانية نبيلة تجسد وبعمق إنسانية قائد استثنائي، وأريد التنويه إلى أن علاقة سموه بشعبه في الإمارات هي علاقة خصوصية واستثنائية أنشأت قيمة كبرى هي الانتماء للوطن والشعب، وهو منهج خطه الآباء المؤسسون منذ تأسيس الاتحاد.

كما أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الإنسانية تؤكد النسيج الواحد بين القادة وأبناء الوطن، لذا نقول لسموه شكراً. موضحاً أن شعب الإمارات يتعلم في كل يوم من سموه الكثير من قيم التواضع والتواصل بين الحاكم وشعبه، إلى جانب المبادئ الأخلاقية السامية.

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