«دار البر» تحصد «آيزو» إدارة الأصول العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت جمعية دار البر على نظام إدارة الأصول «آيزو» /‏55001:2014/‏ لتكون بذلك أول مؤسسة وجهة خيرية في الشرق الأوسط تحصل على شهادة إدارة الأصول العالمية من هيئة لويدز ريجيستر - فرع دبي.

ومنحت هيئة «لويدز ريجيستر» فرع دبي جمعية دار البر الشهادة الخاصة بالنظام الإداري العالمي ضمن مجال إدارة الأصول الوقفية والممتلكات التابعة للجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من مبانٍ ومعدات وأجهزة تنمية واستقطاب تعزيزاً لأعمالها الخيرية والإنسانية والثقافية ويعد هذا النظام المعيار العالمي الأكثر استخداماً بين أنظمة إدارة الأصول.

وتسلم محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لـ«دار البر» الشهادة الدولية التي تفيد بحصول الجمعية على نظام إدارة الأصول من قبل أيمن كتيلي مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في هيئة «لويدز ريجيستر». وذكر المهيري أن الحصول على شهادة آيزو يحتم تكثيف الجهود واستمرار العمل الجاد بهدف التطوير المستمر وحصد المزيد من الإنجازات.

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