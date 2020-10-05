«طرق دبي» تركّب 151 شاشة ذكية لتحديث مواعيد الحافلات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن قُرب الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب الجيل الجديد من الشاشات الذكية في محطات الحافلات العامة، الهادفة إلى توفير معلومات فورية محدثة عن مواعيد الحافلات، وذلك في إطار حرصها على إسعاد الناس، وتجسيداً للغاية الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية».

وتفصيلاً، قال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: إنه تم البدء في تركيب 151 شاشة ذكية في محطات عدة للحافلات العامة في إمارة دبي منها 9 محطات سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري 2020، مما يساعد مستخدمي المواصلات العامة على الاطلاع أولاً بأول على مواعيد الحافلات عبر تحديثات فورية للمعلومات الخاصة بهذا الشأن، ويوفر الجهد والوقت على مرتادي الحافلات، ويجنبهم الانتظار خلال تخطيط رحلاتهم في حال وجود أي تغييرات طارئة أو إعادة جدولة الرحلات.

وأضاف: إن هذا الجيل الجديد من الشاشات يعمل بالطاقة الشمسية في إطار توجهات قيادتنا.

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